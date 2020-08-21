Milli futbolcularımız Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın Lille, Altay'dan transfer olan Cenk Özkaçar'ın da Lyon formasıyla mücadele edeceği Fransa Ligue 1 keyfini TEK MAÇ'lar, CANLI BAHİS'ler ve kesintisiz CANLI YAYIN'larla Misli.com'da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade de Misli.com'da!

Fransa Ligue 1'de sezonu bu akşam, Bordeaux ile Nantes arasında oynanacak olan karşılaşma ile açıyoruz. Karşılaşma öncesi TEK MAÇ fırsatı, mücadele sırasında CANLI BAHİS ve kesintisiz CANLI YAYIN keyfi Misli.com'da olacak!

TÜRKLER YARIN SAHNEDE!

Lille forması giyen milli futbolcularımız Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, sezonu Rennes ile açacak.

Sezon öncesi oynadığı 5 hazırlık maçından sadece 2 galibiyet çıkartabilen Christophe Galtier'in öğrencileri, Clement Turpin'in düdük çalacağı maçta Pierre-Mauroy'da Rennes'i ağırlayacak.

Misli.com'dan CANLI yayınlanacak karşılaşma öncesi Lille'de Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Geçen sezonun en önemli gol silahı Victor Osimhen'i Napoli'ye sattılar, yerini de hem Burak hem de Jonathan David'le doldurdular. Rennes cephesinde en dikkat çeken isim ise Real Madrid'in radarında olan 17 yaşındaki Eduardo Camavinga.

MİSLİ.COM'DA EN ÇOK OYNANAN TERCİHLER...

Karşılaşmalar iddaa bültenine yüklendiği andan itibaren Misli.com üyeleri de Fransa Ligue 1'e yoğun ilgi göstermeye başladı. İlk hafta fikstüründe 3 maça yoğunlaşıldığını görüyoruz...

Monaco - Reims | Maç Sonucu 1

Nice - Lens | Maç Sonucu 1

Lille - Rennes | Maç Sonucu 1

Bu 3 maçın toplam iddaa oranı ise 6,46 olarak dikkat çekiyor!

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