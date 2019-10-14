Fransız haber ajansı Agence France-Presse, ülkelerinde forma giyen Türk futbolcularla ilgili özel bir habere imza attı. Lille forması giyen Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik ile Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'da top koşturan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy olmak üzere toplam dört Türk futbolcunun kariyerini Fransa'da sürdürdüğünün belirtildiği haberde konuyla ilgili uzman görüşlerine de yer verildi.

Lille'in teknik direktörlüğünü yürüten Christophe Galtier, Türk futbolcuların transferleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Onların fiziksel açıdan çok daha zor ve daha homojen bir yapıda olan ligimize adapte olmaları gerekiyor. Türkiye'de oynanan derbi maçların çok zorlu geçtiğini biliyoruz. Ancak orada sıralamanın üstündeki, ortasındaki ve en altındaki takımlar arasında ciddi bir fark var. Fransa'da isim durum böyle değil." ifadelerini kullandı.

"Derbilerdeki yoğun baskıyı göz önüne alırsak Türklerin rakip takım tribünlerinin adeta düşmanmış gibi davrandığı atmosferlerde oynamaya alışık olduğunu söyleyebiliriz." diyen Galtier, "Bu açıdan baktığımızda bizim gençlerimize göre çok daha donanımlılar. Bu da değerli bir şey." cümleleriyle sözlerini tamamladı.

Le Havre Sportif Direktörü Pierre Wantiez ise "Türk futbolcular, gerilimli maçları oynamaya alışık. Ligue 2'de de savaşmak gerektiğinden onların bize ekstra güç katacağına inandık." şeklinde konuştu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili görüşleri alınan bir yetkiliyse şunları kaydetti:

"Ligue 1, Bundesliga ya da Premier Lig'e göre daha az bilinse de gittikçe niteliği artan bir lig hâline geldi ve Türkiye'de de takip ediliyor. Çok iyi gençlere sahibiz ve Avrupa kulüpleri için Türkiye, iyi transferler yapabilecekleri bir havuza dönüştü. Fransa'da forma giyen oyuncularımız, bizim için ligimizin kalitesini tüm dünyaya gösteren birer elçidir. Onlar, gururlu insanlar ve yurt dışında başarılı olmak istiyorlar. Bunun için de her şeyi yapıyorlar."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler