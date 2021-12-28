Ligue 1’de taraftara kısıtlama geldi

Başbakan Jean Castex, 3 Ocak’tan başlamak üzere üç hafta boyunca iç mekanlar da yapılan etkinliklerde 2000 kişi sınırlandırması gelirken, açık havada yapılan etkinliklerde ise maksimum 5000 kişinin bir arada bulunabileceğini açıkladı. Bu açıklama ile, Ligue 1’in 20, 21 ve 22. haftası ile Fransa Kupası’nın son 16 turunda oynanacak maçlarda seyirci sayısı kısıtlanmış oldu. Bu üç haftalık süreçte ligde kayda değer maçlardan Olimpik Lyon – PSG, Olimpik Marsilya – Lille, Olimpik Lyon – Saint-Etienne ve Lens – Olimpik Marsilya karşılaşmaları var.

Jean Castex ayrıca meclisin onayından geçmesi durumunda, hali hazırda kullanımda bulunan dijital sağlık kartı uygulamasının 15 Ocak’ta profesyonel sporcular için geçerli olacak dijital aşı kartı uygulamasının gelişiyle beraber yürürlükten kalkacağını açıkladı. Bu değişiklikle beraber hala aşı olmamış profesyonel sporcuların aşı yaptırmasına karşı teşvik edilmesinin hedeflendiği belirtildi.



