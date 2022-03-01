Dante ve Patrick Kluivert Nice'ten, Jean Lucas, Angers’ten Mohamed-Ali Cho Monaco’dan, Brendan Chardonnet Brest’ten, Vincent Pajot ise Metz’den kart görerek geride kalan hafta sonu takımlarını sahada yalnız bırakan isimler oldu.

Kırmızı kart ortalamasında 2020-21 sezonu yakalayan Ligue 1’de bu sezonda başına 0,27 kırmızı kart çıktı. Ligue 1’de 2017-18 sezonunda 0,23, 2018-19’de 0,26 ve 2019-20 sezonunda da 0,25 maç başına kırmızı kart ortalaması yakalanmıştı.

Ligue 1, beş büyük lig içerisinde bu sezon çıkan 69 kırmızı kart ile ilk sırada yer alıyor. Sezonun geri kalanında Serie A’da 68, LaLiga’da 62, Premier Lig’de 29, Bundesliga’da da 20 kırmızı kart gösterildi.