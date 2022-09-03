Igor Tudor yönetimindeki Marsilya, Ligue 1'in 6. haftasında Auxerre'e konuk oldu. Abbe-Deschamps'da oynanan maçı 7. dakikada Gerson ve 84. dakikada Alexis Sanchez'in attığı gollerle 2-0 kazanan Marsilya, 16 puana yükseldi ve namağlup liderliğini sürdürdü. Fransız devinde Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 59 dakika sahada kaldı.

Sezona 4-1'lik Reims galibiyetiyle başlayan Mavi Beyazlılar, 1-1 berabere kaldığı Brest maçının ardından Nantes'ı 2-1, Nice'i 3-0, Clermont'u 1-0'la geçti. Auxerre karşısında aldığı 3 puanla 6 maçta 5 galiyete ulaşan Hırvat teknik adamın öğrencileri, 7. haftada Lille'e konuk olacak.

Üst üste 2. mağlubiyetini alan ve 7 puanla 9. sırada kalan Auxerre ise önümüzdeki hafta Rennes deplasmanına gidecek, kötü gidişata son vermeye çalışacak.