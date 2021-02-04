Fransa Ligi'nde, son olarak Bordeaux engelini 3-0 gibi net bir skorla liderliğini koruyan Lille'de, milli yıldızlarımız Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın müthiş performansları göz kamaştırıyor.

Oynadığı son 3 karşılaşmada fileleri sallamayı başaran ancak bir süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Burak'ın bayrağını, son haftalarda Yusuf taşımaya başladı. Takımının Burak Yılmaz'dan yoksun çıktığı son iki karşılaşmada gol sevinci yaşayan Yusuf Yazıcı, Fransız ekibinin en güvenilir ayaklarından biri haline geldi.

Takımın skor yükünü milli yıldızlarımız çekiyor

Christophe Galtier'nin ekibi, bu sezon pek çok oyuncusundan verim almayı başarsa da, skor listesinin tepesinde milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı yer alıyor.

Ligde attığı 9 golle takımının en skorer ismi olmayı başaran Burak'ı izleyen isim, 7 golle Yusuf oldu. Kırmızı-mavili ekibin lig müsabakalarında Jonathan Bamba'nın da 6 golü bulunuyor.

Lille'in Avrupa kupalarında gösterdiği başarıda da milli oyuncularımızın payı var. Yusuf Yazıcı, 6 golle takımının Avrupa Ligi'ndeki en skorer ismi olurken, Burak Yılmaz da oyuna sonradan dahil olduğu Sparta Prag maçının son 10 dakikasında 2 gol atmış ve galibiyeti getirmişti.

Ligue 1'de 30 yaşın üstündeki en golcü isim Burak

Fransa Ligi'nde, 30 yaşından büyük forvetler arasında en iyi performansı Burak Yılmaz sergiliyor. 35 yaşındaki milli yıldızımız, çıktığı 18 maçta 9 gol atarak kendi yaş grubunda en iyi istatistiği geliştirdi. 30 yaşındaki Wissam Ben Yedder'in ise Ligue 1'de geride bıraktığı 22 maçta 11 golü bulunuyor.

Burak ve Yusuf "en skorer ikililer" arasında

Fransa Ligi'nde bu sezon, en fazla gol atan forvet ikilisi listesinin tepesinde PSG'li Kylian Mbappe ve Moise Kean bulunuyor. 24 kez ağları sarsan iki yıldızı, 22 golle Monaco'dan Volland ve Ben Yedder, 21 golle Lyon'dan Depay ve Ekambi, 17 golle Strasbourg'dan Ajorque ve Diallo ve 16 golle Lille'deki yıldızlarımız Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı takip ediyor.

İki futbolcumuz, ligde kalma mücadelesi veren Dijon takımından fazla gol üretmeyi başardılar.

Lille, Yusuf'un gol attığı tüm maçları kazandı

Yusuf Yazıcı'nın golleri, takımına üç puan getiriyor... Lille'de geçen 1.5 sezonunda 9 farklı maçta fileleri sallayan Yusuf, bu müsabakalar sonunda galibiyet sevincini de yaşadı.

Burak Yılmaz ise, takımına doğrudan kazandırdığı puanlarla dikkat çekiyor. Montpellier ve Sparta Prag maçlarında oyuna sonradan dahil olarak attığı gollerle maçı çeviren ve Lille'i galibiyete götüren Burak, Nice ve Nimes karşısında da takımına 4 puan kazandırdı. Tecrübeli golcü ayrıca, Brest ve Angers maçlarında toplamda 3 kez rakip fileleri bulmasına karşın, mağlubiyete engel olamadı.

TRT Spor