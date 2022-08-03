Premier Lig ekibi Leicester City, Kasper Schmeichel'ın Nice'e olduğunu açıkladı. 11 yıldır İngiliz ekibinin kalesini koruyan Danimarkalı file bekçisi, 2015/16 sezonunda kazanılan unutulmaz şampiyonlukta da pay sahibi olmuştu. Efsane Peter Schmeichel'ın oğlu Kasper Schmeichel, Leicester formasıyla 414 maça çıktı. Danimarka Milli Takımı'nın kalesini ise 84 kez korudu. Kasper Schmeichel, Leicester 11 yıllık süreçte 4 kupa kazandı.

İngiliz ekibi, deneyimli kaleciye yaptığı teşekkür paylaşımı ile veda etti.











