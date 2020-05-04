Liglerin kaderi belli oluyor! Tarih toplantı

Liglerin kaderi bugün belli oluyor. TFF ve kulüp temsilcilerinin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile geçtiğimiz hafta yaptıkları toplantılarda; Süper Lig ve 1. Lig için yeniden başlama tarihi 12 Haziran olarak ön görülmüştü. TFF Başkanı Nihat Özdemir bu kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelecek. Saat 15.00’teki toplantının ardından Özdemir, Bilim Kurulu ile görüşecek. 19 Mart’ta tatil edilen ligler için belirlenen takvimle ilgili son karar, Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine göre verilecek.