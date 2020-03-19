Türkiye'de görülen coronavirüs salgını nedeniyle önce liglerin seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Ardından geçtiğimiz günlerde yapılan toplantı sonrasında liglerin seyircisiz oynanmasına devam edileceği belirtilmişti.

Bu karar sonrasında bazı futbolcular ve kulüplerden tepki mesajları yağmıştı.

Bugün yapılan toplantı sonrasında liglerin ertelenmesine karar verildi. Bu karar sonrasında Galatasaray'dan kararı alan Spor Bakanlığı, federasyon ve kurullara teşekkür mesajı geldi.

Sosyal medya hesabından bu mesajı paylaşan sarı kırmızılılar şu ifadelere yer verdi:

Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde federasyon başkanlarının katıldığı toplantı sonrasında futbol, basketbol, voleybol ve hentbol maçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyuruldu.

Sahada mücadele eden tüm spor ailesinin sağlığını gözeten bu haklı ve doğru karar için Spor Bakanlığımıza, ilgili tüm Federasyon ve Kurullara, başından beri liglerin ertelenmesi gerektiğini savunan Kulüp olarak teşekkür eder, salgın riskinin kalkmasıyla maçların tekrar oynanacağı ortama en kısa zamanda dönülmesini temenni ederiz.

Bundan sonra yapılması gereken tek şey Devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın, yetkili bilim insanlarının yönerge ve talimatlarına, her aşamada titizlikle uymaktır.