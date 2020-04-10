Dünya genelinde etkisini artıran corona virüs salgını, hayatın birçok alanında olduğu gibi sporda da faaliyeti durma noktasına getirdi.

Avrupa futbolunda liglere geri dönüş adına birçok ihtimal ve proje konuşulur halde. Tüm liglerde başlangıç etabının seyircisiz gerçekleşmesi ise ortak nokta olarak dikkat çekiyor.

İşte Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinde son durum:

İngiltere Premier Ligi

Corona virüs salgınının etkilerinin artmaya başladığı İngiltere'de Premier Lig'e ilişkin 3 Mayıs'a kadar olan bir erteleme söz konusu.

3 Mayıs'tan sonra seyircisiz olarak başlama ihtimali, İngiliz kulüplerinin gündemine gelmiş olsa da ülkedeki şartlar gereği bu pek de mümkün gözükmüyor.

İngiltere'de Mayıs ayı ortasında antrenmanların ve Haziran ayında ise karşılaşmaların oynanmaya başlanması şu an için en iyi ihtimal olarak dikkat çekiyor.

İtalya Serie A

İtalya, Avrupa'da corona virüs salgınının etkilerini en ağır şekilde hisseden ülke konumunda.

Birçok ligde olduğu gibi başlangıç adına İtalya'da da belirlenen resmi bir tarih yok.

Ligin başlaması konusunda üç hafta sonu üzerinde çalışılıyor. İyimser versiyon 30-31 Mayıs, karamsar olan 6-7 Haziran, kötümser versiyon ise 23-24 Haziran tarihlerini öngörüyor.

Antrenmanlara ise Mayıs ayının ortalarında başlanabileceği belirtiliyor.

İspanya La Liga

İspanya, İtalya ile birlikte corona virüs salgınından en çok etkilenen ülke olarak değerlendirilebilir.

Buna rağmen La Liga için belli öngörülere sahipler.

Başkan Javier Tebas, UEFA ile de yapılan görüşmeler sonucunda üç tarihi öne çıkardıklarını belirtti. Bu dönemler; 28 Mayıs, 6 Haziran ve 28 Haziran olarak belirlendi.

Oyuncuların Mayıs ayı başında antrenmanlara başlaması beklenirken yeni sezonun hazırlık döneminin de 15 gün ile sınırlı tutulabileceği aktarıldı.

Almanya Bundesliga

Almanya, liglerin başlamasına yönelik daha kuvvetli bir öngörüye sahip tek ülke olabilir.

Şu an için gerçekleştirilen erteleme tarihi 2 Mayıs'ta liglerin başlaması zor gözükse de 9 Mayıs muhtemel bir tarih olarak aktarılıyor.

Almanya Bundesliga ekiplerinin de neredeyse tamamı, yeniden antrenmanlara başlamış durumdalar.

Fransa Ligue 1

Fransa'da futbola dönüş konusundaki tarihler, kafa karışıklığı yaratabilecek durumda.

15 Temmuz'da sezonun bitmesi öngörülen planda, liglerin Mart sonunda başlaması gerekiyordu. Bunun gerçekleşmemesi sonrası henüz yeni bir proje belirlenmiş değil.

Fransa da Almanya ve İngiltere gibi yayın hakları sahipleri kanallarla yaşanan sıkıntılar nedeniyle ligleri erken bitirme üzerine bir yol haritası çizmişti ama şu an belirlenen tarihlerde ligi bitirmeleri imkansız görünüyor.







