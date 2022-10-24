Süper Lig 'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Başakşehir'i Diego Rossi'nin golüyle geçen Fenerbahçe , kritik bir virajı dönmeyi başardı. Bu sonuçla adını Süper Lig'in zirvesine yazdıran Sarı-Lacivertliler, şimdi perşembe günü konuk edeceği Rennes'i de mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda da liderliği almayı hedefliyor.

29.10.1923 tesadüfü

Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümüne özel logosunu paylaşmıştı. Sarı- Lacivertliler’in ligin 11. haftası sonrası puan tablosunda oluşan istatistikleri, dün sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Kanarya, 29 gol attı, 10 gol yedi. Averajı 19, puanı ise 23. Bu rakamlar yan yana yazılınca, Cumhuriyet’in kuruluş tarihi olan 29.10.1923 ortaya çıkıyor.

İsmail Yüksek seferberliği

Sarı-Lacivertliler’de sezonun yükselen yıldızı olan İsmail Yüksek, ilk 11’de başladığı Başakşehir maçında etkili bir performans ortaya koydu. Ancak 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 67. dakikada kenara gelmek zorunda kaldı. Dünkü kontrolde ödem nedeniyle İsmail’in durumu netleşmedi. Sağlık ekibi genç yıldız için seferber olsa da Rennes maçına yetişmesi zor görünüyor.

Willian Arao süper döndü

Brezilyalı oyuncu, kas yorgunluğu nedeniyle 4 maçta forma giyememişti. Arao, Başakşehir mücadelesinin 67. dakikasında oyuna girerek formasına kavuştu. Sambacı, kısa sürede etkisini gösterdi. Fenerbahçe, orta sahada üstünlüğü ele geçirdi. 29 yaşındaki oyuncu, 84. dakikada Volkan Babacan’dan gelen topu kaparak Rossi’ye asist yaptı. Arao’nun perşembe günü 11’de olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Biyonik adam Miguel Crespo

Portekizli orta saha oyuncusu, yorulmak nedir bilmiyor. İkili mücadele ve top kapmadaki başarısıyla ön plana çıkan Miguel Crespo, görev yaptığı son 3 maçta da takımının en çok koşan oyuncusu oldu. Yıldız futbolcu Karagümrük maçında 11.9 km., Ankaragücü karşısında 13.2 km. ve son olarak Başakşehir önünde 12.6 km. mesafe katetti. Crespo, bu karşılaşmaların tamamında 90 dakika görev yaptı.

90+3'te kazandılar

Editörümüz Arda Erol, Avrupa Ligi'ndeki rakibimiz Rennes'in ligdeki Angers maçını değerlendirdi:

"Rennes, lige istediği gibi başlayamamıştı. Fenerbahçe ile ilk maçı da istikrarsız sonuçlar aldıkları dönemde oynamış, evlerinde 2-0 öne geçmelerine rağmen temsilcimiz 2-2'yi bulmayı başarmıştı. Kırmızı-Siyahlılar'ın 15 Eylül'deki o mücadeleye oranla daha formda olduğu bir gerçek. Dünkü Angers deplasmanından önce sırasıyla Strasbourg (3-1), Nantes (3-0) ve Lyon'u (3-2) yenerek hızla üst sıralara çıktılar. Ancak dün güçsüz rakibi karşısında Genesio'nun öğrencileri fazlasıyla zorlandı. 4-4-2 sistemiyle sahaya çıkan Kırmızı-Siyahlılar, hücum gücü yüksek kadroya rağmen pozisyon üretmekte zorlandı.

Gençler hareketlendirdi

Sağ bek Traore, ofansta en etkili isimdi. 43. dakikada Amine Gouiri, şık paslaşmalarla başlayan atağı golle sonuçlandırdı. Rennes 1-0 öne geçmesine rağmen özellikle tempoyu yükseltme konusunda sorun yaşadı. Rakip yarı alanda kaptırılan topta hızlı Angers hücumunu Salama güzel bir golle bitirdi: 1-1. Skora eşitlik geldikten sonra kontrataklarla etkili olan taraf Angers'ti. Bruno Genesio 69'da Majer ve Doue'yi, 76'da ise Meling ve Sulemana'yı oyuna soktu. Özellikle Majer ve 17 yaşındaki yıldız Doue'nin girmesiyle Rennes oyunun kontrolünü eline aldı. 86'da oyuna giren 19 yaşındaki Abline, kaleci Mandanda'dan gelen pasla ceza sahasına girip yere düşürülünce Kırmızı- Siyahlılar penaltı kazandı. Majer, hata yapmadı ve Rennes zor da olsa 2-1 kazandı.

Büyük değişim olabilir

Bu maç, Fenerbahçe mücadelesi için fazla ölçüt olmayabilir. Çünkü Genesio da Jesus kadar olmasa da Avrupa Ligi mücadelelerinde rotasyon yapıyor. Orta sahadaki Xeka, Avrupa listesinde yok. Dün sonradan giren Majer ve yedek bekleyen Ugochukwu muhtemelen perşembe günü 11'de olacak. Sol bekte de Truffert yerine Meling'i izleyebiliriz. Angers karşısında Kalimuendo ve Gouiri çift forvet oynadı. Bu ikiliden biri, Fenerbahçe önünde yedek bekleyebilir. Bourigeaud da dün iyi değildi. Ayrıca taktiğin de 4-3-3 ya da 4-2-3-1 olması muhtemel. Kısacası Genesio'nun perşembe günü 11'de birkaç değişiklik yapması yüksek ihtimal"

Lig sonrası sıra Avrupa'da

Sarı-Lacivertliler, önceki akşam ligde sezonun en kritik maçlarından birine çıktı. Ligin flaş takımı olan, kalesinde sadece 3 gol gören Başakşehir’i ağırlayan Fenerbahçe beklendiği gibi fazlasıyla zorlandı. Ancak 12. adamını arkasına alan Kanarya, Rossi’nin 84. dakikadaki muhteşem golüyle 1-0 kazanarak çok kritik bir galibiyete imza attı. Hem futbolcular hem de taraftarlar karşılaşmanın ardından büyük mutluluk yaşadı. Ancak Fenerbahçe için sevinmeye fazla vakit yok. Çünkü Jorge Jesus ve öğrencileri perşembe günü de bu kez Avrupa Ligi B Grubu’nda çok kritik bir maça çıkacak. Rennes’i ağırlayacak olan Fenerbahçe, kazanarak grubu lider bitirmeyi garantilemek istiyor.

Liderliğin önemi büyük

Avrupa Ligi’nde geçen sezon değişen format sonrası grup liderliğinin önemi arttı. Zirveyi alan takımlar, Play-Off turunu otomatik olarak geçerek doğrudan son 16 turuna kalıyor. Grup ikincileri ise Şampiyonlar Ligi’nden gelecek takımlardan biriyle 16-23 Şubat tarihlerinde Play-Off mücadelesine çıkacak. Fenerbahçe lider olursa, son 16 turunu garantilemesinin yanı sıra kasasına ekstradan 2.3 milyon Euro para koyacak.

Yine rotasyon

Jorge Jesus’un perşembe günkü kritik mücadelede yine 11’ini önemli ölçüde değiştirmesi bekleniyor. Sağ kanat bekinde Osayi-Samuel, sol kanat bekinde Alioski, orta sahada Arao, hücum hattında ise Rossi’nin kadroya girme ihtimali son derece yüksek. Portekizli teknik adamın taktik olarak ise 3’lü savunmayla yola devam edeceği öğrenildi.

Yusuf Dursun