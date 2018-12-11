Ligde son 5 haftanın en fazla topla oynayan takımı Bursaspor

Spor Toto Süper Lig'de iki maçlık galibiyet serisi Antalyaspor karşılaşmasıyla sona eren Bursaspor, rakiplerinden daha fazla topa sahip olmasına karşın puanları toplamakta zorlanıyor. Ligin son 5 haftası baz alındığında yeşil beyazlılar maç başı ortalama yüzde 59.8'lik topa sahip olma oranıyla dikkat çekerken, aynı zamanda bu alanda ligin en iyisi oldu. Yeşil beyazlıları lig lideri Medipol Başakşehir maç başı yüzde 56.4 ve Galatasaray maç başı yüzde 56.2'lik topa sahip olma oranıyla takip ediyor. Son 5 haftada ligin en az topa sahip olan takımı ise maç başı yüzde 42.2 ile Atiker Konyaspor oldu.

EN FAZLA TOPA SAHİP OLDUĞU 9 MAÇIN 6'SINDA PUAN KAYBI YAŞADI

Bursaspor, Antalyaspor karşısında yüzde 69'luk topa sahip olma oranıyla oynarken, ligde 31 maçlık aranın ardından en yüksek yüzdeye de ulaştı. Yeşil beyazlılar daha önce geçtiğimiz sezon evinde Gençlerbirliği'ni ağırladığı maçta yüzde 73 ile topa sahip olmuş ancak karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı. Samet Aybaba'nın öğrencileri bu sezon ligdeki 15 maçının 9'unda rakiplerinden daha fazla topla oynarken, bu mücadelelerde ise 3'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

HÜCUMDA DA EN ÜSTLERDE

Yeşil beyazlılar, bu oyununu rakip kalede tehlikeler yaratarak da gösterdi. Samet Aybaba'nın öğrencileri son 5 haftalık süreçte 83 kez kaleye şut atarken bunların 25'inde isabet sağladı. Bursaspor böylelikle bu süreçte ligin en fazla şut atan ve en fazla isabet bulan üçüncü ekibi oldu. Zirvede ise Trabzonspor yer aldı. Bordo mavililer 95 şut ve 32 isabet ile son 5 haftanın en iyisi olurken; maç başı yüzde 46.8'lik topa sahip olma oranına karşın rakip kaleyi 90 şutla yoklayan ve bunun 27'sinde isabet sağlayan Kasımpaşa bu alanda ikinci sırada bulunuyor.

TABELAYA YANSIMIYOR

Söz konusu oyun, Bursaspor adına ise skora yansımadı. Ligin son 5 haftasında yalnızca 7 puan toplayabilen yeşil beyazlılar, bu süreçte oluşan puan durumunda ise Kasımpaşa ile birlikte aynı puan ve averaj sayısına sahip olmasına karşın; İstanbul ekibine mağlup olduğundan 10'uncu sırada yer alıyor. Bu durum topla oynama ve hücum aksiyonlarında ligin en üst basamaklarında olan Samet Aybaba'nın öğrencilerinin, bu oyunu tabelaya yansıtmakta zorlandığını net bir şekilde gösteriyor. Son haftada ise en fazla puanı lider Medipol Başakşehir (12) topladı.