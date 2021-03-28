Ligde penaltı fakiri Antalyaspor

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig'de 31 hafta sonunda Fraport TAV Antalyaspor, en az penaltı kullanan takım oldu. Hakemler tarafından 21 takıma 124 penaltı çalınırken, Akdeniz ekibi sadece 1 kez penaltı atışı kullandı.

Süper Lig'de 31 hafta sonunda 21 takım içerisinde en az penaltı kullanan takım Fraport TAV Antalyaspor oldu. Kırmızı beyazlı takım hakemler tarafından yalnızca 1 kez penaltı noktasına gönderildi. Galatasaray, 11 penaltı vuruşu ile ligde en çok penaltı kazanan takım sıralamasında zirvede yer aldı.

ANTALYASPOR YALNIZCA 1 PENALTI KULLANDI

39 puanla ligde 11'inci sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor, 31 haftası geride kalan maçlarda sadece 1 kez meşin yuvarlağı penaltı noktasına koyma başarısı elde etti. Kırmızı beyazlılar, ligin son 4 sırasında bulunan Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği, BB Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nden daha az penaltı kazandı.

31 HAFTADA 124 PENALTI

Ligde 31 hafta sonunda toplam 124 penaltı kararı verildi. En çok penaltı ise 11 kez ile Galatasaray lehine verildi. Galatasaray'ın ardından, Ç. Rizespor ve Gaziantep FK 10'ar, Yeni Malatyaspor 9, Fenerbahçe 8, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Alanyaspor ve Hatayspor 7'şer, Sivasspor, MKE Ankaragücü ile İH Konyaspor 6'şar, Gençlerbirliği 5, Başakşehir, BB Erzurumspor ve Göztepe 4'er, Kasımpaşa, Trabzonspor, Kayserispor ve Denizlispor ise 3'er, Antalyaspor'a ise 1 kez penaltı düdüğü çalındı.

EN FAZLA GALATASARAY

Ligde en çok penaltı noktasına geçen takım 11 kez ile Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı takım penaltı atışlarının tamamını gole çevirme başarısını gösterdi. 10 kez penaltı noktasına geçen Gaziantep FK bütün atışları gole çevirirken, Ç. Rizespor ise 10 penaltı atışından 1'ini kaçırdı.

TEK PENALTI KARAGÜMRÜK MAÇINDA

Akdeniz ekibi bu sezon tek penaltı vuruşunu ligin 17'nci haftasında iç sahada 3-1 kazandığı Fatih Karagümrük maçında kazandı. Hakem tarafından verilen penaltı vuruşunda topun başına geçen Hakan Özmert topu filelerle buluşturdu.

1 PENALTI 'VAR'DAN DÖNDÜ

Fraport TAV Antalyaspor'un bu sene lehine çalınan bir penaltısı da 'VAR'dan döndü. Kırmızı beyazlılar ligin 12'nci haftasında deplasmanda oynadığı DG Sivasspor maçında hakem penaltı kararı vermiş, ancak VAR'dan gelen uyarı ile iptal edilmişti. Mücadele 0-0 sona erdi.

FOTOĞRAFLI