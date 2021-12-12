Şampiyonlar Ligi'nden puansız ayrılan Süper Ligde son 5 maçtır kazanamayan Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

Ev sahibi takımda Teixeira, Nkoudou, Mert Günok sakatlıklar Welinton, Josef ve Necip kart cezasından dolayı, misafir takımda Mensah, Cardoso, İbrahim Akdağ sakatlığından Kolovetsios ile Gavranovic kart cezasından dolayı mücadelede forma giyemeyecek.

Beşiktaş, son maçta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'un hafta içi 5-0 mağlup ettiği maçın ardından Sergen Yalçın görevinden istifa etti. Yönetim birkaç Alman menajerle temasa geçse de sonuç alamadı. Bu akşamki maça Beşiktaş Önder Karaveli yönetiminde sahaya çıkacak. Sergen hoca ile arasının kötü olduğu oyuncu grubunun bu maçta tepki göstermeleri ve yeni hocalarını etkilemelerini bekleyebiliriz.

Kayserispor, Antalyaspor'u 9 kişi kalmasına rağmen 2-0 mağlup etti. Hikmet Karaman'ın savunması tek kelimeyle kusursuzdu. Çok mücadele ettiler, dayanıklılık ve disiplin gösterdiler ve çok önemli bir üç puan almayı başardılar. Tecrübeli teknik adamın yaralı Beşiktaş'a karşı temkinli olmasını ve bu yüzden Kayserispor'un fazla kişiyle savunma yapması bekleniyor.

Beşiktaş'ın lig istatistiği

Siyah beyazlılar sahasında oynadığı son 7 maçın tamamında gol atarken takımın en golcü oyuncusu 4 golle Michy Batshuayi oldu. Beşiktaş 5 maçla kendi sahasında en fazla galibiyet alan 6 takımdan biri ve 15 golle kendi sahasında en fazla gol atan 5 arasında yer alıyor.

Oran Analizi

Beşiktaş için rakiplerine 5.75 oran verildiği toplam 4 maçta hiç kaybetmezken, ikinci yarı beraberliğe 2.7 oran verildiği toplam 5 maçın hiçbiri berabere bitmedi.

Kayserispor için 1.5 alt oranı 3.75 olduğunda toplam 8 maçın %88 kısmı 1.5 üst bitti.



