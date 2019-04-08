Lider’in 3’lüsü bir takıma bedel!

Topa sahip olma konusunda ligin en iyi ekiplerinden birisi olan Başakşehir, Konya karşısına da benzer bir oyun anlayışı ile sahaya çıktı.

08 Nisan 2019, Pazartesi 05:58
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Lider’in 3’lüsü bir takıma bedel!

Topa sahip olma konusunda ligin en iyi ekiplerinden birisi olan Başakşehir, Konya karşısına da benzer bir oyun anlayışı ile sahaya çıktı.

Hatta atılan isabetli paslar dikkate alındığında ilk yarıda Turuncu-Lacivertli ekipte Junior Caiçara (40), Mahmut Tekdemir (35) ve Emre Belözoğlu (34) toplamda 109 pasta adresi buldu.

Ancak Yeşil-Beyazlılar ilk 45 dakikada takım olarak sadece 79 isabetli pas yapabildi. Maçın genelinde ise İstanbul temsilcisi 498 pasta isabet bulurken, Konya sadece 262 başarılı pas yaptı.

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