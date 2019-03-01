Lider Warriors, Magic'e kaybetti

Orlando Magic, iyi savunma yaptığı maçta konuk ettiği Batı Konferansı lideri Golden State Warriors’ı 103-96 mağlup etti.

01 Mart 2019, Cuma 10:48
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Lider Warriors, Magic'e kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı’nda play-off’a kalma mücadelesi veren Orlando Magic, iyi savunma yaptığı maçta konuk ettiği Batı Konferansı lideri Golden State Warriors’ı 103-96 mağlup etti.

Sezonun 29’uncu galibiyetini elde eden Magic’te Aaron Gordon 22 sayı ve 15 ribauntla, Nikola Vucevic ise 12 sayı ve 13 ribauntla double-double yaparken, Terrence Ross 16 sayıyla skora destek verdi.

Bu sezonun 19. yenilgisini alan Warriors’ta Stephen Curry 33 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, DeMarcus Cousnis 21 sayı ve 11 ribaunt, Klay Thompson da 21 sayıyla mücadele etti.

NBA’de yarın 7 maç oynanacak.

- Sonuçlar

Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves: 122-115

Orlando Magic-Golden State Warriors: 103-96

New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 118-125

Houston Rockets-Miami Heat: 121-118

Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 104-108

Denver Nuggets-Utah Jazz: 104-111

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