Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24'üncü haftasında Sistem9 Yeşilyurt'u deplasmanda 11-25, 18-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 yenerek, liderliğini sürdürdü. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk setine 6-1'lik seriyle başlayan sarı-siyahlılar, teknik molaya 12-7 önde girdi. Mola dönüşü blok ve hücumdaki performansını sürdüren VakıfBank, ilk seti 25-11 aldı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin teknik molasını 12-9 önde geçen sarı-siyahlılar, hücumdaki ritmini mola dönüşü de sürdürdü ve seti 25-18 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Üçüncü sette Sistem9 Yeşilyurt'un mücadeleye dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, çekişmeli geçen seti 25-23, karşılaşmayı da 3-0 kazandı. Ligdeki galibiyet sayısını 22'ye çıkaran sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nde ertelenen altıncı hafta maçında İlbank'la 22 Aralık Salı günü deplasmanda karşılaşacak.