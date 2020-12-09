Lider VakıfBank erteleme maçında galip

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nde ertelenen beşinci hafta maçında Sarıyer Belediyesi'ni 25-16, 25-18 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki liderliğini sürdürdü. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadele karşılıklı sayılarla başlarken sarı-siyahlılar, servis ve hücum performansıyla teknik molasına 12-8 önde girdiği ilk seti 25-16 aldı.

VakıfBank, ilk setteki gibi karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin teknik molasına 12-6 önde girdi. Mola dönüşü hücumdaki etkinliğini sürdüren sarı-siyahlılar, ikinci seti 25-18 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Sarıyer Belediyesi'nin üçüncü sette geri dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 25-16 karşılaşmayı 3-0 kazarak, sekiz günde üçüncü galibiyetini aldı. Ligde bir maç (İlbank) eksiği olan VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 22'nci haftasında Kuzeyboru'yla 13 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacak.