Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor ilk yarıda puan kaptırdığı rakiplerine karşı sezonun ikinci yarısında hesabı kapatmayı sürdürüyor. Bordo- Mavililer, Galatasaray 'dan sonra Konyaspor'dan da rövanşı alırken gözünü puan kaybettiği bir diğer takım olan Alanyaspor 'a dikti. Sezonun ilk puan kaybını iç sahada Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak yaşayan Bordo- Mavililer ezeli rakibini İstanbul'da 2-1 yenmeyi başarmıştı.

İç sahada puan kaptırdılar

Galatasaray mücadelesinden iki hafta sonra Konya deplasmanından yine 2-2'lik skorla dönen Karadeniz ekibi hafta sonu Yeşil-Beyazlılar'ı da devirerek bir hesabı daha kapattı. Abdullah Avcı'nın ekibi şimdi gözünü Alanyaspor'a dikti. Sezonun ilk yarısında Akyazı'da oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti. Avcı ve öğrencileri Güney ekibini deplasmanda devirip ilk yarıda puan kaybettiği bir rakipten daha rövanşı almayı planlıyor.