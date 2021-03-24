Ligde 2'nci Grup'ta zirve takibini sürdüren Fethiyespor evinde Play-Off hedefindeki Mardin Fosfatspor'la karşı karşıya gelecek. 4'üncü Grup’ta son olarak iç sahada Siirt İl Özel İdaresispor’u 3-1 yenerek averajla da olsa düşme hattından çıkan Bergama Belediyespor, ilk 5 hedefleyen Bayrampaşa’ya konuk olacak. Her geçen hafta küme düşmeye yaklaşan son sıradaki Muğlaspor ise deplasmanda zirve ortağı Adıyaman 1954’le karşılaşacak. Tüm maçlar saat 14.00'te başlayacak.

DHA