Lider Sivasspor Fenerbahçe’ye bileniyor!

Sivasspor, sezon başında 21. kez düzenlenen Cumhuriyet Kupası’nda Fenerbahçe’yi ağırlamış ve rakibini 2-1 yenerek kupayı müzesine götürmüştü. Lige de iyi bir başlangıç yapan ve tarihinde ilk kez 6’da 6 yaparak sezona damga vurup zirveye ambargo koyan Yiğidolar, bu kez Sarı-Lacivertliler’i en kritik virajda ağırlamaya hazırlanıyor. Pazar akşamı kazanması halinde liderlik koltuğundaki yerini iyice sağlamlaştıracak olan Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay da oyuncularını motive ediyor. Deneyimli teknik adam, sezon başındaki kupa maçını hatırlatıp, “Gerçek kupayı istiyorsanız, bu maçı da kazanacaksınız” diyerek futbolcularını ateşliyor.

Çalımbay’dan sarı alarm

Bu karşılaşma öncesinde Kırmızı- Beyazlılar’da 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sivas ekibinde 3’er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt ve Fernando, zorlu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği müsabakasında görev yapamayacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay da bu futbolcuları kart görmemeleri konusunda uyardı. Takımda ayrıca Hakan Arslan, geçtiğimiz haftaki Yeni Malatyaspor maçında gördüğü sarı kart cezalı duruma düşmüştü ve Fenerbahçe maçında olmayacak.

Ömer Necati Albayrak