Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- TFF 3. Lig 1. Grup'ta lider Serik Belediyespor deplasmanda Yeni Orduspor'u 3-1 yendi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta lider durumdaki Serik Belediyespor dün deplasmanda Yeni Orduspor ile karşı karşıya geldi. Serik Belediyespor üstün bir oyun ortaya koyduğu maçta rakibini 3-1 mağlup ederek, liderliğini sürdürdü. Serik Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri 7'nci dakikada Ahmet Teker, 34'üncü dakikada penaltıdan Alican ve 50'nci dakikada Gökhan'ın kendi kalesine attı. Ordu'nun tek golü ise 36'ncı dakikada Ömer'den geldi.

Serik Belediyespor aldığı bu galibiyetle puanını 23'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Serik Belediyespor 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Düzce Spor ile karşılaşacak.

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