Lider Menemen FK 4'te 4 peşinde
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi alarak 12 puanla zirveye yerleşen lider Menemen Futbol Kulübü, yarın deplasmanda 4'üncü sıradaki 10 puanlı Anagold 24Erzincanspor ile kozlarını paylaşacak.
Erzincan 13 Şubat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Son 3 karşılaşmada Tarsus İdman Yurdu, Bayburt Özel İdarespor ve İnegölspor'u 2-1'lik skorlarla deviren İzmir temsilcisi, bir galibiyet daha elde ederek 4'te 4 yapmayı ve zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler kazanarak aynı zamanda rakibinin namağlup unvanını sona erdirmek istiyor.
DHA