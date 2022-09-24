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Lider Menemen FK 4'te 4 peşinde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi alarak 12 puanla zirveye yerleşen lider Menemen Futbol Kulübü, yarın deplasmanda 4'üncü sıradaki 10 puanlı Anagold 24Erzincanspor ile kozlarını paylaşacak.

24 Eylül 2022, Cumartesi 11:10 Son Güncelleme:
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Lider Menemen FK 4'te 4 peşinde

Erzincan 13 Şubat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. 

Son 3 karşılaşmada Tarsus İdman Yurdu, Bayburt Özel İdarespor ve İnegölspor'u 2-1'lik skorlarla deviren İzmir temsilcisi, bir galibiyet daha elde ederek 4'te 4 yapmayı ve zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler kazanarak aynı zamanda rakibinin namağlup unvanını sona erdirmek istiyor.

DHA

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