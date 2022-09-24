Erzincan 13 Şubat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Son 3 karşılaşmada Tarsus İdman Yurdu, Bayburt Özel İdarespor ve İnegölspor'u 2-1'lik skorlarla deviren İzmir temsilcisi, bir galibiyet daha elde ederek 4'te 4 yapmayı ve zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler kazanarak aynı zamanda rakibinin namağlup unvanını sona erdirmek istiyor.

DHA