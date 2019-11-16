Lider Manisa gurbette

MANİSA, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup lider Manisa Futbol Kulübü yarın takipçilerinden Yeni Çorumspor'la deplasmanda rakip olacak. Turhan Kılıçoğlu Stadı'ndaki maç saat 13.30'da start alacak. Manisa temsilcisinde sakatlıkları süren Dilaver ve Umut forma giyemeyecek. Ligde 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik alırken profesyonel liglerde sezonun galibiyet, gol ve puan rekorlarını elinde bulundunan Manisa FK, zorlu deplasman öncesi 34 puanla zirvede yer alıyor. Grupta üçüncü sıradaki Yeni Çorumspor ise 25 puan topladı. Son 6 maçını kazanan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör İsmail Ertekin, yine galip gelerek takipçilerle aradaki farkı açmak istediklerini söyledi.