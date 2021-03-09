Lider Manisa FK, Sancaktepe deplasmanında

Siyah-beyazlılarda kart cezalıları Hakan Barış ve Okan Eken karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Serkan Özbalta, bir galibiyete daha imza atarak şampiyonluk yarışında yollarına emin adımlarla devam edeceklerini söyledi. Özbalta, "Her karşılaşmaya aynı ciddiyet ve disiplinle hazırlanıyoruz. Sancaktepe deplasmanında kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

DHA