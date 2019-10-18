Lider Manisa FK evinde

Lider Manisa FK evinde

18 Ekim 2019, Cuma 11:09
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Lider Manisa FK evinde

 

MANİSA, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup lider Manisa Futbol Kulübü, yarın Pendikspor'u konuk edecek. Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak mücadeleyi Batuhan Gültek yönetecek. Ligde bu sezon oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alan Manisa FK, topladığı 22 puanla en yakın rakibinin 4 puan önünde zirvede yer alıyor. İç sahada çıktığı 4 karşılaşmayı da kazanan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör İsmail Ertekin, taraftarları önünde yine galip gelmeyi istediklerini belirterek, "Güzel futbolla kazanıp rakiplerle aramızdaki farkı açmak istiyoruz" dedi.

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