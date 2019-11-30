Lider Manisa FK deplasmanda

MANİSA, (DHA)
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Amed Sportif Faaliyetleri 3-0 yenerek üst üste 8. maçını kazanan namağlup lider Manisa Futbol Kulübü, yarın deplasmanda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren GMG Kırklarelispor'a konuk olacak. Atatürk Stadı'nda Demokrat Özgür Güneş'in yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Erhan Kara maçta forma giyemeyecek. Teknik Direktör İsmail Ertekin, zorlu bir deplasman maçı oynayacaklarını belirterek, "Çizgimizi bozmadan mücadelemize devam edeceğiz. Hedefimiz 3 puan, kazanıp yolumuza emin adımlarla ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.