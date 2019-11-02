MANİSA, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Başkent Akademi'yi 1-0 yenip Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda ise Payasspor'u eleyen namağlup lider Manisa Futbol Kulübü yarın evinde Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Tesisleri'nde Şeref Taştan'ın yöneteceği karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Teknik Direktör İsmail Ertekin, zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "En yakın rakibimiz Samsunspor'un 6 puan önünde lideriz ancak her maça aynı ciddiyetle çıkacağız. Taraftarımızın desteği ile kazanıp aradaki farkı korumak istiyoruz" dedi. Manisa FK, 2. Lig Beyaz Grup'ta bu sezon 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlikle profesyonel liglerde en çok kazanma, 28 puanla en çok puan toplama ve 32 golle en skorer takım olma rekorları elinde bulunduruyor.