İZMİR, (DHA)

FIBA Europe Cup'ın çeyrek finalinde Kiev Basket'i deplasmanda 18 sayı farkla yenerek rövanş öncesi yarı finalin kapısını ardına kadar aralayan Pınar Karşıyaka, yarın liderlik koltuğunda oturduğu ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Bilet fiyatları tam 40, öğrenci 20 TL olarak açıklandı. Maçı izleyen taraftarlar Karşıyaka'nın bu mücadelenin ardından Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda saat 16.30'da Play-Off'a kalmak için oynayacağı Edremit Belediyesi Altınoluk karşılaşmasında da ücret ödemeden takımlarına destek verebilecek. Ligde son 6 maçını üst üste kazanan Pınar Karşıyaka toplam 21 maçta 18 galibiyet elde etti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçta Bahçeşehir Koleji, Kaf-Kaf'a ligdeki ilk yenilgisini tattırmıştı. Karşıyaka, rakibini Europe Cup'ta oynanan iki maçta ise farklı mağlup etti.