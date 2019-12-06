Lider Karacabey Belediyespor, Darıca’ya bilendi

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

Karacabey Belediyespor, 8 Aralık Pazar günü saat 13:30’da kendi sahasında oynayacağı Darıca Gençlerbirliği maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Somaspor deplasmanından galibiyet ile dönerek liderlik yolunda zorlu bir viraj aştıklarını belirten Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Pazar günü kendi evinde oynayacakları Darıca Gençlerbirliği maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacaklarını belirtti. Ülker, "Liderlik mücadelesine ortak olmaya çalışan Somaspor’u deplasmanda mağlup ettik. Bu galibiyet ile Bayrampaşa maçında kaybettiğimiz puanları telefi etme imkanı bulduk. Ayrıca bu galibiyet, oyuncularımıza özgüven sağladı. Şimdi, bu hafta oynayacağımız Darıca Gençlerbirliği maçına bakıyoruz. Darıca Gençlerbirliği de ligin güçlü takımlarından biri. Takım olarak Darıca Gençlerbirliği maçına iyi hazırlanıyoruz. Sakatlığı devam eden Sadık Arda Yılmaztürk bu hafta da kadromuzda yer almayacak. Bu hafta cezalı futbolcumuz yok. Darıca Gençlerbirliği müsabakasından en iyi sonucu almak için elimizden gelen bütün mücadeleyi sergileyeceğiz. Taraftarımız bizim için çok önemli. Oynayacağımız Darıca Gençlerbirliği müsabakasına tüm halkımızı takımımıza destek vermeye davet ediyorum” dedi.

Karacabey Belediyespor, aldığı 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile topladığı 31 puanla lider durumda bulunurken, mavi siyahlıların pazar günü sahasında ağırlayacağı Darıca Gençlerbirliği ise, 8 galibiyet 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik ile topladığı 26 puan ile 4’ncü sırada bulunuyor.

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