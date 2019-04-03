Lider Juventus rakip tanımıyor!

Lider Juventus, Serie A'nın 30. haftasında Comunale Is Arenas Stadı'nda Cagliari'ye konuk oldu. Sakatlıkları süren Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Khedira, Mandzukic ve Dybala’nın kadroda yer almadığı maçta Juventus, Bonucci’nin 22 ve Kean’in 85. dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

İtalyan futbolunun yükselen yıldızı Moise Kean, oynadığı son 4 maçta 4. golünü kaydetti ve çıkışını sürdürdü.

Puanını 81'e yükselten Juventus, maç fazlasıyla takipçisi Napoli ile arasındaki puan farkını 18'e yükseltti. 33 puanda kalan Cagliari ise 12. sırada yer aldı.



