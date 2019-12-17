Sivasspor bu sezon fırtına gibi bir performans gösterirken 15.haftada diğer zirve takipçilerinin hepsi puan kaybetti. Demir Grup Sivasspor böylece en yakın rakibine 6 puan fark yapmış oldu. Rıza Çalımbay'ın ekibi 33 puan toplarken en yakın takipçileri Başakşehir ve Beşiktaş 27'şer puan alabildi.

Dejavu gibi geçen sezon 15.haftada

Süper Lig'de lider ile takipçisi arasında bu kadar fark yine geçen sezonun 15.haftasında yaşanmıştı. Başakşehir ilginçtir tıpkı Sivasspor gibi 15.haftada 33 puan toplamış en yakın takipçileri Kasımpaşa ve Antalyaspor 26'şar puan almıştı. Başakşehir daha sonra 27.haftaya kadar 6-7-8 puan farkla liderliğini sürdürmüş ancak Galatasaray farkı kapatıp şampiyon olmuştu. Geçen sezon 15.haftada tıpkı bu sezona benzer bir yapı yaşanmış ilk 2 sırada üç büyükler yer almamıştı. Geçen sezon 15.haftada Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray 25'şer puan toplamıştı. Fenerbahçe ise 14 puanla son sıralarda kalmıştı.

Geçen sezon 15.hafta puan durumu







