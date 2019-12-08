Lider Hatayspor coştu bir kere!

İstanbulspor ve Balıkesirspor’u 1-0 ile geçen Hatayspor, TFF 1. Lig’de 14. hafta mücadelesinde evinde Boluspor’u ağırladı. 34. dakikada ev sahibi ekipte ceza sahasına giren Gökhan Karadeniz Hayrullah Bilazer’ın müdahelesi ile yerde kaldı. Hakem Kutluhan Bilgiç, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Mesut Çaytemel, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skordaki dengeyi bozdu: 1-0. İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci devrede de Akdeniz ekibinin baskılı oyunu vardı. 65’te Gökhan Karadeniz’in pasında topla buluşan Hamza Gür farkı 2’ye çıkaran golü attı: 2-0.

Son söz Hamza’dan

90+1’de ise kontratakta ceza sahası solundan Idır Quali’nin pasında topla buluşan Hamza Gür, kendisinin ikinci takımının da 3. golünü kaydederek son sözü söyledi: 3-0. Bu sonucun ardından geçtiğimiz sezon Play-Off finalinde Gazişehir’e mağlup olup Süper Lig’i kılpayı kaçıran Bordo-Beyazlılar, puanını 30 yaptı. Hatayspor, en yakın rakibi Akhisar ile arasındaki puan farkını 5’e çıkardı. Üst üste 3. deplasmanda da skor bulamayan Boluspor’un ise galibiyet hasreti 5 maça çıkardı.