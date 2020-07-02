1. Lig'in lideri Hatayspor, düşme hattının hemen üzerinde yer alan Boluspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isteyen Akdeniz ekibi, ilk devrede topa hakim oldu ancak sonuca gidemedi. İlk yarının son 15 dakikasında; sağlı, sollu ortalarla etkili olmaya çalışan Bordo-Beyazlılar'da, 39'da Caner'in çevirdiği topta Mirkan'ın kafasını Mosquera çıkardı. 1 dakika sonrasında Aabid'in şutu yandan auta gitti. Ev sahibi ekip golsüz sona eren devrede etkisizdi. İkinci yarının başında Bolu kalecisi Mosquera'nın hatasında topu kazanan Hataysporlu futbolcular, fırsatı değerlendiremedi.

7 maçta 5. kez takıldılar

Caner Hüseyin Bağ’dan topu kapan Fethi’nin uzun pasında Mustafa Eskihellaç kaleci Akın'ı mağlup etti, perdeyi açtı: 1-0. 60'da ev sahibinde Mesut'a faul yapan Emir Halilovic, ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Kalan sürede Bolu, tüm haklarıyla kendi sahasına çekildi. Fakat Hatayspor da rakibinin dezavantajını lehine çeviremedi. Akdeniz ekibi, yenilginin ardından 57 puanla zirvedeki yerini korusa son 7 maçta 5. kez takılmış oldu. Bolu ise ligdeki konumunu sağlama alırken, 17. sıradaki Adanaspor'un da 2. Lig'e düşmesi kesinleşti.

90+ Mertcan Polat