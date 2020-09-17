Lider Göztepe deplasmanda

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır görev yapacak. İzmir ekibinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Teknik Direktör İlhan Palut galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi.

Palut, rakiplerinin sezona iyi bir başlangıç yapamadığını ancak karşılaşmanın zorlu geçeceğini belirtti. Genç teknik adam, "Biz sezona istediğimiz gibi başladık. Ligin ilk haftaları her zaman zor geçer. Yeni Malatyaspor müsabakası da öyle olacak. Biz en iyi şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Sahada oyuncularımız gereken mücadeleyi gösterecek" diye konuştu. Yeni Malatyaspor, ilk maçta Karagümrük'e 3-0'lık skorla mağlup oldu.

GÖZTEPE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ

İrfan - Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Soner, Yalçın, Mossoro, Halil, Tripic, Ideye

DHA