Lider Fethiyespor deplasmanda

Edirne 25 Kasım Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak.

Ligde 2'ci Grup'ta son haftalarda yaptığı çıkışa rağmen halen düşme hattında yer alan Kızılcabölükspor, Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor deplasmanında 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak. Alanya Milli Egemenlik Stadı'ndaki 90 dakika da saat 13.00'te başlayacak.