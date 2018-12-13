Lider Fenerbahçe evinde! Efes,Pire deplasmanında

THY Euroleague’de 12.hafta heyecanı bugün başlayacak. Son 3 maçında üst üste 3 deplasman galibiyeti alan ve CSKA Moskova’nın fire vermesiyle liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Avrupa kulvarında 20 günlük aranın ardından yeniden seyircisiyle buluşacak.

13 Aralık 2018, Perşembe 06:09
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Lider Fenerbahçe evinde! Efes,Pire deplasmanında

THY Euroleague’de 12.hafta heyecanı bugün başlayacak. Son 3 maçında üst üste 3 deplasman galibiyeti alan ve CSKA Moskova’nın fire vermesiyle liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Avrupa kulvarında 20 günlük aranın ardından yeniden seyircisiyle buluşacak.

11 maçta 10 galibiyetle yoluna devam eden Obra ve Askerleri, 6 galibiyetle 5. sırada bulunan Milano’yu ağırlayacak. Geçen hafta Real Madrid karşısında 15 sayı önde olmasına rağmen son çeyrekteki etkisiz oyunuyla kaybeden Anadolu Efes ise zorlu Olympiakos deplasmanına çıkacak. Lacivert-Beyazlılar 8 galibiyetle 4. sırada yer alırken, Blatt yönetimindeki Yunan ekibi ise 6 galibiyetle 5. durumda.

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