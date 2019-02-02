Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor maçlarını kazanıp 42 puanla liderlik koltuğuna oturan Denizlispor yarın, zirve yarışındaki önemli rakiplerinden Hatayspor'a misafir olacak. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak. Denizlispor'da sakatlığı bulunan Himmet forma giyemeyecek. Yeşil-sihalıların son transferi olan sağ kanat Bilal Chikh, teknik direktör Yücel İldiz'in görev vermesi halinde ilk kez yeşil-siyahlı formayı terletecek. Sıralamada 35 puanla 3'üncü basamakta yer alan Hatayspor'un güçlü bir rakip olduğunu belirten İldiz, "Hatayspor hem ligde hem de kupada çok iyi sonuçlar aldı. Stadın zemini polemik konusu ama biz şartlar ne olursa olsun kazanıp döneceğiz" dedi.

Ege temsilcisinin Hatayspor karşısındaki muhtemek 11'i şöyle: Stackhowiak - Furkan, Alperen, Abdulkerim, Keremcan, Deniz, Aissati, Ziya, Recep, Burak Çalık, Mehmet