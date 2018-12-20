Lider Denizli Basket maç saatini bekliyor

Ligde maç kaybetmeyerek zirvenin sahibi konumunda yer alan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, galibiyet serisini sürdürmenin peşinde. Türkiye Basketbol 2. Ligi’nin 9. haftasında PAÜ Spor Yerleşkesi’nde 21 Aralık Cuma günü saat 18.00’de Söğütsen Seramik’i ağırlayacak olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, hazırlıklarını tamamladı. Maç saatini bekleyen takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi. Oyuncuların bu hafta antrenmanlarında da hırsı teknik heyeti memnun etti.

Öte yandan Bornova Bossan maçında sakatlanan ve hemen tedavisine başlanan Gökhan Yazıcıoğlu’nun da 3 hafta parkeden uzak kalacağı bildirildi.

“Oynadığımız 7 maçı da kazandık”

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’in tecrübeli çalıştırıcısı Şahin Ateşdağlı, haftayı kayıpsız geçmek istediklerini söyledi. Galibiyet serisini devam ettirerek liderlik konumunu sürdüreceklerini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, “Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde hiçbir maç kolay değil. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket olarak oynadığımız 7 maçı da kazandık. İyi bir ekip, iyi bir takım olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Oyuncularım sahaya karakterlerini yansıtıyor. İyi bir basketbol ile ligin de zirvesinde yer alıyoruz. Ama daha önümüzde oynayacağımız çok maçımız var. Biz her maçımıza ayrı hazırlanıyoruz. Bu haftayı konuşmak adına da kendi evimizde Söğütsen Seramik’i konuk edeceğiz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Denizlili basketbol severlerimizi maça davet ediyorum” dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, takımın PAÜ Spor Yerleşkesi’ndeki antrenmanını ziyaret etti. Oyuncularla ve teknik ekiple bir araya gelen Başkan Subaşıoğlu, takımın performansından dolayı, oyuncuları ve teknik ekibi kutlayarak Söğütsen Seramik maçı içinde başarı dileklerini iletti.

İHA