Lider Çukurova, farklı kazandı

Çukurova Mersin Yenişehir Belediye, Başantrenör Ekrem Memnun ile yakaladığı galibiyet serisine devam etti, liderlik koltuğunda oturduğu ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor'u 81-53 gibi farklı bir skorla yendi. Bu sonuçla ev sahibi ligde üst üste 11. kez kazandı.

Jones ve Bonner gibi iki önemli silahından yoksun çıkmasına rağmen Çukurova ilk dakikalarda üst üste bulduğu sayılarla kontrolü ele aldı. Asena, Hayes ve Gray'ın dışarıdan Holingsvorth ile Esra'nın içeriden sayılarıyla farkı çift hanelere çıktı. İlk çeyreği de 30-13 Çukurova önde bitirdi. İkinci periyotta da Çukurova farkı koruyunca Ekrem Memnun bencte oturan isimlere de şans verdi. Özellikle Gamze bunu iyi kullanarak 10 sayı buldu. Soyunma odasına da 49-28'lik skorla üstün giden Çukurova oldu.

Çukurova'nın farkı korumasına rağmen durmaya niyeti yoktu. MVP ödüllü yıldızı Gray'ın liderliğinde ev sahibi 3. çeyrekte de OGM Ormanspor'a gözaçtırmadı. Taraftarını oyunuyla adeta mest eden Çukurova son 10 dakikaya da 66-40'lık skor avantajıyla girmeyi bildi. Maçtan iyice kopan rakibi karşısında benchten gelen isimler skorer oyunlarını sürdürdü. Mücadeleyi 81-53 kazanan Çukurova'da Gray 18 sayı, 7 asistle yıldızlaşırken, Gamze 16, Holingsvorth ile Gökşen 10'ar sayıyla çift haneli skor üretmeyi başardı.

ÇUKUROVA MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYE: Asena 9, Gray 18, Holingsvorth 10, Hayes 7, Esra 8, Gamze 16, Özge 3, Gökşen 10, Asya, Sinem, Elanur

OGM ORMANSPOR: Uneik 13, Sera 4, Damla 9, Banu, Reshanda 9, Kübra 9, Ceren, Fatmanur 7, Öykü 2, Nazlı