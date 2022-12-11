Lider Çukurova farklı kazandı

Müthiş başladı Çukurova maça... İlk 10 dakikayı 31-19 önde kapatan Çukurova'da şans bulan her isim öne çıktı. Jones 11, Gökşen de 9 sayıyla skor yükünü çekerken, 6 asist yapan Gray da takımı çok iyi yönlendirdi. Farkın çok yukarıda olması nedeniyle ikinci periyot iki taraf için de sayı düellosuna döndü. Bu 10 dakikada sahneye Sinem çıktı, rakip potaya üç üçlük gönderdi. Ev sahibi soyunma odasına 56-39 üstün gitti.

Euroleague'de yaşadığı talihsiz mağlubiyeti taraftarına unutturmak isteyen Çukurova ikinci yarıda vitesi biraz daha artırdı, 73-43'te fark 30'a çıktı. Ev sahibi son çeyreğine 77-51 önde girdiği mücadelede şans bulamayan isimlerini sahaya sürerken sahadan 90-61 galip ayrıldı. Çukurova'da Özge Özışık dışında herkes süre alırken maçı 29 sayı, 19 ribauntla tamamlayan Jones yıldızlaştı. Sinel 16, Gökşen 13, Holingsvorth de 10 sayıyla çift haneli skor üretirken, Gray da yaptığı 12 asistle mücadeleye damga vurdu.

ÇUKUROVA MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYE: Gökşen 13, Sinem 16, Gray 6, Bonner 5, Jones 29, Asena 3, Gamze 6, Holingsvorth 10, Esra 2

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Büşra Akbaş 16, Prints 7, Gizem 10, Prince 21, Eda 3, Ayşe 4

1.PERİYOT: 31-12, DEVRE: 56-39, 3.PERİYOT: 77-51