Jones'un şok gidişiyle sarsılan Çukurova, bu mücadelede Bonner'dan da yararlanamadı. İlk çeyrek iki takımın karşılıklı sayılarla noktalanırken, ikinci periyotta Çukurova Hayes'in skorer oyunuyla üstünlüğü almayı başardı. Konuk ekipte ayrıca Holingsvort de pota altını iyi domine etti ve büyük katkı sağladı. Dokuz top kaybına rağmen Çukurova soyunma odasına 42-32 önde gitti.

Hafta içi oynan kupa maçında üç üçlükle takımını ateşleyen Sinem'in üçüncü çeyrekte skora katkı vermesiyle Çukurova farkı korudu. Konuk ekibin yıldızı Gray de devreye girince Çukurova son 10 dakikaya da 69-47'lik skor avantajıyla başladı. Dördüncü periyotta rakibine geri dönüş şansı vermeyen Çukurova'da yıldız basketbolcu Gray 11 sayı, 11 asist, 10 ribauntla triple-double yaparken, Hayes 22, Holingsvort 18, Sinem de 11 sayıyla çift haneli skor üretti.

ANTALYA TOROSLAR: Khaalia 17, Rena 23, Melike, İlknur 7, Helin 5, Yağmur 3, Sibel, Aleyna 3, Tuğçe 2, Neslişah

ÇUKUROVA MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYE: Asena 5, Gray 11, Holingsvort 18, Hayes 22, Esra 7, Gamze 5, Özge 8, Gökşen 4, Sinem 11, Asya