Lider Bucaspor 1928, evinde oynayacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda 1461 Trabzon'u yenerek bu sezon ilk defa liderlik koltuğuna oturan Bucaspor 1928, yarın evinde Adıyaman FK ile karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Safa Yılmaz görev yapacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 30, kapalı tribün 20, maraton ve misafir tribünü ise 10 TL olarak belirlendi.

7 maçta kalesini gole kapattı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Bucaspor 1928, bu sezon 14 maça çıktı. İzmir temsilcisi; Karacabey Belediye Spor, Kastamonuspor, Ankara Demirspor, Kırşehir FK, Balıkesirspor, Pazarspor ve 1461 Trabzonspor FK maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı. Böylece sarı-lacivertliler, bu sezon çıktığı 14 müsabakanın yüzde 50’sinde kalesini gole kapatmayı başarmış oldu. Öte yandan İzmir temsilcisi, bu sezonki 14 haftalık süreçte kalesinde toplam 7 gol görerek, 2’nci Lig’deki takımlar arasında bu alanda en iyi takım oldu. Bucaspor 1928, (yarın) 20 Kasım Pazar günü oynayacağı Adıyaman FK maçıyla birlikte başarılı performansını devam ettirmek istiyor.