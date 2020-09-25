Lider Bucaspor 1928, Diyarbekirspor deplasmanına çıkacak

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk maçında Ofspor'u evinde 3-1 yenerek averajla liderlik koltuğuna oturan Bucaspor 1928, yarın Diyarbekirspor deplasmanına çıkacak.

25 Eylül 2020, Cuma 21:07 Son Güncelleme:
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Lider Bucaspor 1928, Diyarbekirspor deplasmanına çıkacak

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk maçında Ofspor'u evinde 3-1 yenerek averajla liderlik koltuğuna oturan Bucaspor 1928, yarın Diyarbekirspor deplasmanına çıkacak. Diyarbakır Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Yakup Bakır düdük çalacak.

Teknik direktör Tolga Doğantez zorlu bir deplasman maçı oynayacaklarını söyledi. Doğantez, "Ligde ilk haftayı galibiyetle bitirdik. Diyarbakır'da da istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Buca, geçen sezon 2'nci Lig hedefini Play-Off'ta ıskalamıştı.

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