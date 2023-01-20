Lider Beylerbeyi dolu dizgin

Sakarya Kadın FK Ligdeki 13. sınavlarına Erenler Atatürk Stadında çıktı. İsmail Yazgan ve Özcan Sönmez hocaların lider Beylerbeyi karşılaşmasına genç ve yedek ağırlıklı bir sürmesine rağmen sahada iyi bir mücadele örneği vardı. Ancak Sakarya Kadın FK güçlü rakibi karşısında kolay teslim olmasa da sahadan boynu bükük puansız ayrıldı.

'Tahir Kıran eşi ile birlikte Erenler ATATÜRK stadındaki Sakaryaspor- Beylerbeyi Kadın Futbol 1. Lig müsabakasını izledi.

Tuncay Şanlı da TFF' deki eski yöneticisi Tahir Kıran'a Sakarya'mıza 'hoş geldiniz' ziyaretinde bulundu.

GENÇ TAKIMLA BU KADAR

Türkiye Kadınlar Futbol 1’inci Ligindeki Sakarya Kadın Futbolu Kulübü hafta sonunu İzmir ekibi Horozkent Spor Kulübüne farklı yenilerek geçirmişti. Hafta sonu ise saat 13.00’te oynadığı Beylerbeyi maçında Yazgan ve Sönmez’in talebeleri farklı yenilmeme adına sahada olağanüstü bir mücadele ortaya koymalarına rağmen yenilmekten kurtulamadılar.

Maç sonrasında Yazgan ve Sönmez “ Lider Beylerbeyi bizim rakibimiz değildi. Onun için genç bir kadroyla sahadaydık ve buna rağmen iyi bir mücadele ortaya koyduk. Oyuncularımı kutlarım” dedi.

Fanatik köşe yazarı Oğuz Dizer ile başkan Tahir Kıran maç sonrası bir süre sohbet etti.