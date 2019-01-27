Lider Bayburt Fatsa'yı 3 golle geçti

TFF. 3. Lig 3. Grup'ta 19. Hafta mücadelesinde Türkiye profesyonel liglerinin tek namağlup takımı unvanını koruyan Bayburt İl Özel İdare rakibi Fatsa Belediyespor'u kendi sahasında ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi Bayburt 3- 0'lık skorla kazandı.

27 Ocak 2019, Pazar 16:19
- A +
Lider Bayburt Fatsa'yı 3 golle geçti

Stad: Genç Osman 

Hakemler: Ali Can Soydal(xxx), Emin Barlas(xx), Abdullah Melih Karaduman (xx) 

Bayburt İl Özel İdarespor: Alişan (xxx), Erol (xxx), Ali Kemal (xxx), Selçuk (xxx)(Dk. 74 Emre xxx), Serdar (xxx) (Dk.85 Okan xx), Haydar (xx)(Dk. 79. Yunus xx), Yusuf Onur (xxx), Emre Hasan (xxx), Feyyaz (xx), Volkan (xx), İsmet (xxx) 

Fatsa Belediyespor: Ömer (x), Hüseyin (xx), Oğuzhan (x), Ali Say (xx)(Dk.70 Serkan x), Mehmet (xx), Selim (x), Osman Berkay (x), Ali (xx)(Dk.83 Ercüment), Yakup (xx), Ozan Can (x)( Dk.71 Abdulkadir x), Vedat (xx) 

Goller: Dk. 20, 54 Serdar, Dk. 76 Emre (Bayburt İl Özel İdarespor) 

Sarı Kartlar: Erol (Bayburt İl Özel İdarespor), Oğuzhan (Fatsa Belediyespor) 

İHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.