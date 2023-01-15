Lider Çukurova için mücadele pek de istediği gibi başlamadı. Bunun en büyük nedeni Jones'un ayrılığının ardından Sopron maçında sakatlanan Hayes'ten de yararlanamamasıydı. Bu kayıpların ardından konuk ekipte artık tüm gözler MVP ödüllü yıldız Gray'deydi. Bonner da ilk çeyreğin yarısında yedek oturunca Çukurova üretken kimliğini ortaya çıkaramadı. Rakip Botaş ise ilk 10 dakikada 5'te 4 üçlük atınca Çukurova ilk periyodu 28-15 geride bitirdi.

İkinci çeyrekte Çukurova toparlandı. Özellikle yerli katkısı önemliydi ve Sinem ile Gökşen bu yükü çekmeye başladı. Konuk ekibin yeni transferi Cansu da ilk kez bu maçta forma giyerken, skorer özelliğinin yanında savunmasını da toparlayan ve rakibine sadece 10 sayı şansı tanıyan Çukurova soyunma odasına 38-31 geride girse de farkı tek hanelere indirdi.

Pota altında Elizabeth Williams'tan istediği skor ve ribaunt katkısını alan Çukurova, son 10 dakikaya sadece 50-47'lik skorla sadece üç sayı geride girdi. Dördüncü çeyrekte Çukurova'nın skorer isimleri susunca Botaş maçı 66-56 kazandı. Çukurova Mersin Yenişehir Belediye bu sonuca rağmen liderliği bırakmadı.

BOTAŞ: Hatice Pelin 10, Sevgi 18, Sehernaz 4, Macaulay 16, Mc Call 16, Meltem 2, Ayşegül, Mae Doyle

ÇUKUROVA MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYE: Asena 3, Gökşen 6, Elizabeth 13, Gray 20, Holingsvorth 6, Gamze, Özge, Cansu 2, Sinem 2, Bonner 4