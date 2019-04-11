Lider durumda bulunan Medipol Başakşehir’in kaptanlarından Mahmut Tekdemir, bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı’nın joker oyuncularından biri oldu. Asıl mevkisi ön libero olan Mahmut, son dönemde stoper oynuyor. Sezona ön liberoda başlayan 31 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezonun 15. haftasında oynanan Ankaragücü karşılaşması ile stoper pozisyonuna geçti. Bu sezon ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Mahmut, Başakşehir’in en fazla maça çıkan oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor. Deneyimli oyuncu, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Süper Lig’de 278, Türkiye Kupası’nda 29, TFF 1. Lig’de 29 ve Avrupa kupalarında 13 maçta toplam 349 kez sahaya çıktı. Mahmut, Spor Toto Süper Lig’de bu hafta oynanacak Beşiktaş karşılaşması ile 350. resmi maçını oynayacak.

İki şampiyonluğu var

İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 18 yaşında profesyonel sözleşmeye imza atan Mahmut, 13’ü A takımda olmak üzere 15 yıldır İstanbul ekibinin formasını giyiyor. Profesyonel kariyerinde Başakşehir’den başka bir takımın formasını giymeyen Mahmut, İstanbul ekibinin Süper Lig’e çıktığı 2006-2007 ve 2013- 2014 sezonlarında iki kez 1. Lig’de şampiyonluk sevinci yaşadı. Mahmut, 27 yaşından beri de milli takıma çağrılıyor.