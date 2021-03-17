Lichtsteiner saatçi oldu

Uzun yıllar üst düzey futbol oynayan, kariyerinde Lazio, Juventus ve Arsenal gibi devlerin formasını giyen sağ bek Stephan Lichtsteiner, geçen sezon emekliye ayrılmıştı. 108 kez İsviçre adına sahaya çıkan Lichtsteiner, kariyerine nokta koyan birçok eski futbolcu gibi bir şekilde oyunun içinde kalmak yerine tercihini bambaşka bir meslekten yana kullandı. 37 yaşındaki eski futbolcu, ülkesinin Zürih kentinde bulunan ünlü saat firması Maurice de Mauriac'ta stajyer olarak işe başladı.

'Mantığı futbolla aynı'

Saat yapımı ve tamiri üzerine çalışmaya başlayan Lichtsteiner, seçimiyle ilgili, "Futbolda kazanmak için tüm takımın mükemmel olması gerekiyor. Bir saat için de durum aynı. Eğer saat mükemmel olmazsa, asla düzgün çalışmaz. Kendi başıma bir saat üretip, bunu satmak istiyorum. Buradan gelecek parayı da, bir yardım kuruluşuna bağışlayacağım" yorumunu yaptı.



