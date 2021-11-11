Alman antrenörler olarak Almanya'daki futbol kurgusunu bildiklerini ve buradaki oyunculardan birebir o tarz bir futbol beklemediklerini aktaran Lichte, şunları kaydetti:

"Burada oynanan futbol düzeyinde ister istemez farklılıklar oluyor. Daha hızlı oynamamız, top kazanıldığında ani ataklara çıkıp kaleyi zorlamamız gerektiğini biliyoruz. Bunları biraz daha fazla uygulamaya çalışıyoruz. Bunun üzerine son idmanlarda da çalıştık. Türkiye'de ister istemez bazen biraz daha yavaş, biraz daha garanti futbol oynanabiliyor. Biz bunu biraz daha hızlandırmak istiyoruz. Yine de oyuncularımızın kalitesine güvendiğimizden onları bazı konularda biraz serbest bırakmak istiyoruz."

AA